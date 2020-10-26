На Кіровоградщині вибори на посаду голови ОТГ виграв Лозінський, який раніше сидів за вбивство
Народний депутат Верховної Ради України 6 скликання Віктор Лозінський, якого засуджували до 15 років ув'язнення за вбивство жителя Кіровоградської області Валерія Олійника, переміг у голосуванні на голову об'єднаної територіальної громади.
Про це повідомили ВВС News Україна у місцевій виборчій комісії, передає RegioNews.
Лозінський Віктор Олександрович впевнено виграв вибори на посаду керівника Підвисоцької ОТГ Голованівського району Кіровоградської області", - йдеться у повідомленні.
Там уточнили, що оформлення протоколів ще триває.
Головним суперником Лозінського був кандидат від "Слуги народу" Сергій Баліцький.
Нагадаємо, що зараз Підвисоцька ОТГ належить до Голованівського району, де в 2009 році й сталося вбивство. В ній живуть 4,79 тисяч виборців.
У квітні 2011 року Дніпровський районний суд Києва засудив Лозинського до 15 років позбавлення волі за вбивство громадянина Олійника в Кіровоградській області.
У червні 2014 року Лозінський достроково вийшов з в'язниці за станом здоров'я.
Раніше повідомлялось, що Лозінський, якого раніше засудили до 15 років ув'язнення за умисне вбивство, балотується на пост глави об'єднаної територіальної громади поруч з місцем вбивства.