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26 жовтня 2020, 12:51 2

На Кіровоградщині вибори на посаду голови ОТГ виграв Лозінський, який раніше сидів за вбивство

26 жовтня 2020, 12:51 2
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Він йшов на вибори як самовисуванець
Він йшов на вибори як самовисуванець
Фото: з відкритих джерел
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Народний депутат Верховної Ради України 6 скликання Віктор Лозінський, якого засуджували до 15 років ув'язнення за вбивство жителя Кіровоградської області Валерія Олійника, переміг у голосуванні на голову об'єднаної територіальної громади.

Про це повідомили ВВС News Україна у місцевій виборчій комісії, передає RegioNews.

Лозінський Віктор Олександрович впевнено виграв вибори на посаду керівника Підвисоцької ОТГ Голованівського району Кіровоградської області", - йдеться у повідомленні.

Там уточнили, що оформлення протоколів ще триває.

Головним суперником Лозінського був кандидат від "Слуги народу" Сергій Баліцький.

Нагадаємо, що зараз Підвисоцька ОТГ належить до Голованівського району, де в 2009 році й сталося вбивство. В ній живуть 4,79 тисяч виборців.

У квітні 2011 року Дніпровський районний суд Києва засудив Лозинського до 15 років позбавлення волі за вбивство громадянина Олійника в Кіровоградській області.

У червні 2014 року Лозінський достроково вийшов з в'язниці за станом здоров'я.

Раніше повідомлялось, що Лозінський, якого раніше засудили до 15 років ув'язнення за умисне вбивство, балотується на пост глави об'єднаної територіальної громади поруч з місцем вбивства.

вибори ОТГ голосування Кіровоградська область Кандидат
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