Зеленський обіцяє "жорстко стежити" за новообраною місцевою владою

За словами президента, українці сформують відповідальну та ефективну місцеву владу

За словами президента, українці сформують відповідальну та ефективну місцеву владу

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський у своєму коментарі про місцеві вибори, які відбулися 25 жовтня, пообіцяв "жорстко стежити" за новообраною місцевою владою.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

За його словами, мер міста та місцева рада часто впливають на якість життя безпосередньо набагато більше, ніж президент.

Зрозуміло, що я жорстко стежитиму за новообраною місцевою владою. Це вкрай важливо для країни. Бо це – саме про якість життя. Про те, з чим пересічний громадянин стикається щодня і що формує його уявлення про професійність влади загалом”, - заявив Зеленський.

Він нагадав, за які сфери в країні відповідає президент, а за які - місцева влада.

Президент – це стратегія, це напрямок, це візія країни, це загальні правила, а також загальнодержавний розвиток. Місцева влада – це конкретні питання "тут і зараз", це комфорт та якість життя, це вигляд наших домівок і навколишньої інфраструктури. Тому завжди правильно ставте наголос у тому, хто й за що відповідає в країні”, - йдеться в повідомленні.

Президент відмітив, що кожні наступні вільні вибори – це ще один доказ того, що Україна назавжди вільна, і держава точно рухається в правильному напрямку.

На відміну від деяких наших сусідів ми дійсно маємо велику розкіш – вільні вибори. Так, я чудово розумію, що наша виборча система ще далеко не ідеальна – нечисті гроші та нечесні медіаресурси, на превеликий жаль, усе ще впливають на результати. Але ж ми точно рухаємося в правильному напрямку. Кожні наступні вільні вибори – це ще один доказ того, що Україна назавжди вільна", — сказав глава Держави.

Він наголосив на тому, що українці мають "розкіш", оскільки у світі справжніх демократій не так уже й багато.

Вірю, що українці сформують відповідальну та ефективну місцеву владу. Обіцяю співпрацю на умовах чесності та щирості між центральною владою та місцевими представниками. І памʼятаймо: ми – вільні й ми маємо право самостійно обирати свій шлях. Україна – це ти!", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Що українці відповіли на питання Зеленського: попередні результати опитування