У Кривому Розі більшість голосів отримав чинний мер Вілкул - екзит-пол
Згідно із даними екзит-полу, мер Кривого Рогу Юрій Вілкул отримав 51,8% голосів.
Про це свідчать дані екзит-полу, який проводила Громадська спілка "Фонд інноваційних проєктів”.
Його найближчий суперник від політичної партії "Слуга народу” Дмитро Шевчик отримав 24,4% голосів.
На виборах до міської ради Кривого Рогу найбільшу кількість голосів отримала партія "Блок Вілкула Українська перспектива”, її результат - 36,6%;
Провладна партія "Слуга народу” може розраховувати на 26,7% голосів виборців. Також до міської ради проходять партії ОПЗЖ — 15,8%, "Європейська солідарність” — 5,3% та ВО "Батьківщина”, її результат - 5.1%.
Решта партій не подолала 5% бар’єр.
Метод опитування - стандартизоване інтерв’ю "face-to-face" на виході з виборчих дільниць. Вибірка: ймовірна двоступенева зі змінним кроком відбору респондентів на останньому ступені.
Вибіркова сукупність: понад 6 тисяч опитаних. Під час проведення екзит-полу були задіяні 80 волонтерів на 40 виборчих дільницях (окрім спеціальних дільниць). Загальна кількість дільниць у Кривому Розі - 294.
Нагадаємо, езит-пол: Філатов не перемагає в першому турі виборів мера Дніпра.