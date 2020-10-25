У Кривому Розі більшість голосів отримав чинний мер Вілкул - екзит-пол

У рідному місті президента Зеленського партія "Слуга народу” зайняла другу сходинку за кількістю голосів

У рідному місті президента Зеленського партія "Слуга народу” зайняла другу сходинку за кількістю голосів

Фото: із відкритих джерел

Про це свідчать дані екзит-полу, який проводила Громадська спілка "Фонд інноваційних проєктів”.

Його найближчий суперник від політичної партії "Слуга народу” Дмитро Шевчик отримав 24,4% голосів.

На виборах до міської ради Кривого Рогу найбільшу кількість голосів отримала партія "Блок Вілкула Українська перспектива”, її результат - 36,6%;

Провладна партія "Слуга народу” може розраховувати на 26,7% голосів виборців. Також до міської ради проходять партії ОПЗЖ — 15,8%, "Європейська солідарність” — 5,3% та ВО "Батьківщина”, її результат - 5.1%.

Решта партій не подолала 5% бар’єр.

Метод опитування - стандартизоване інтерв’ю "face-to-face" на виході з виборчих дільниць. Вибірка: ймовірна двоступенева зі змінним кроком відбору респондентів на останньому ступені.

Вибіркова сукупність: понад 6 тисяч опитаних. Під час проведення екзит-полу були задіяні 80 волонтерів на 40 виборчих дільницях (окрім спеціальних дільниць). Загальна кількість дільниць у Кривому Розі - 294.

Нагадаємо, езит-пол: Філатов не перемагає в першому турі виборів мера Дніпра.