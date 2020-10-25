Зеленский обещает "жестко следить" за новоизбранной местной властью

По словам президента, украинцы сформируют ответственную и эффективную местную власть

По словам президента, украинцы сформируют ответственную и эффективную местную власть

Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в своем комментарии о местных выборах, которые состоялись 25 октября, пообещал "жестко следить" за новоизбранной местной властью.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, мэр города и местный совет часто влияют на качество жизни напрямую намного больше, чем президент.

Понятно, что я буду жестко следить за новоизбранной местной властью. Это крайне важно для страны. Потому что это - именно о качестве жизни. О том, с чем рядовой гражданин сталкивается ежедневно и формирует его представления о профессионализме власти в целом", - заявил Зеленский.

Он напомнил, за какие сферы в стране отвечает президент, а за какие - местные власти.

Президент - это стратегия, это направление, это образ страны, это общие правила, а также общегосударственное развитие. Местная власть - это конкретные вопросы "здесь и сейчас", это комфорт и качество жизни, это вид наших домов и окружающей инфраструктуры. Поэтому всегда правильно ставьте ударение в том, кто и за что отвечает в стране", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что каждые последующие свободные выборы - это еще одно доказательство того, что Украина навсегда свободна, и государство точно движется в правильном направлении.

В отличие от некоторых наших соседей мы действительно имеем большую роскошь - свободные выборы. Да, я прекрасно понимаю, что наша избирательная система еще далеко не идеальна - нечистые деньги и нечестные медиаресурсы, к сожалению, все еще влияют на результаты. Но мы точно движемся в правильном направлении. Каждые следующие свободные выборы - это еще одно доказательство того, что Украина навсегда свободна", - сказал глава государства.

Он отметил, что украинцы имеют "роскошь", поскольку в мире настоящих демократий не так уж и много.

Верю, что украинцы сформируют ответственную и эффективную местную власть. Обещаю сотрудничество на условиях честности и искренности между центральной властью и местными представителями. И помните: мы - свободные и мы вправе самостоятельно выбирать свой путь. Украина - это ты!", - добавил Зеленский.

Напомним, что ответили украинцы на вопросы Зеленского: предварительные результаты опроса.