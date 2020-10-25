Україна відреагувала на агітацію глави МЗС Угорщини за одну із партій

Угорську сторону звинуватили у втручанні у внутрішні справи України

Угорську сторону звинуватили у втручанні у внутрішні справи України

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Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ, передає RegioNews.

У день голосування на місцевих виборах в Україні угорська сторона вдалася до прямої агітації за партію угорців - Товариство угорської культури Закарпаття. МЗС України глибоко засмучене, що у такий спосіб офіційний Будапешт нахабно підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи України і завдав підступного удару послідовним зусиллям України конструктивно вирішити наявні в українсько-угорських відносинах проблеми", - йдеться в заяві МЗС.

У МЗС також додали, що Угорщина ігнорує неодноразові заклики Києва припинити нехтувати принципами верховенства права і добросусідських відносин та з повагою ставитися до законів України.

Неприйнятні підказки виборцям з Будапешта порушують законодавство України і не залишають українській стороні іншого вибору як жорстко реагувати на такі кроки відповідно до усталеної міжнародної практики та законодавства України", - заявили в зовнішньополітичному відомстві.

Там також зазначили, що нагнітання угорською стороною емоцій та провокування громадян України не поважати Конституцію України та її закони приречені на провал.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини закликав підтримати на виборах одну з політичних партій в Україні, у день виборів Петер Сійярто агітував у соцмережі за "Партію угорців України".