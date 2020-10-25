У Черкасах буде другий тур виборів мера - результати екзит-полу

У Черкаську міську раду проходять шість партій

У Черкаську міську раду проходять шість партій

Фото: із відкритих джерел

Мер Черкас Анатолій Бондаренко, який в травні публічно посварився із президентом Володимиром Зеленським, набрав 32,6% голосів виборців.

Про це свідчать результати екзит-полу студії Савіка Шустера і телеканалу Україна-24.

Його політичний опонент Віктор Євпак від партії "Голос” отримав 19,8%.

Третю сходинку посів Віталій Ільченко від "Слуги народу” із результатом 17,8% голосів.

На четвертому місці - представник ВО "Черкащани" Владислав Пустовар (5,95%), на п'ятому - представник партії "Європейська солідарність" Сергій Кудактін (5,86%).

У Черкаську міську раду проходять шість партій. "Слуга народу” отримує 20,68%, партія "За майбутнє” - 13,32%, "Голос” — 12,05%, "Європейська солідарність” — 10,92%, ВО "Черкащина” — 8,7% і "Опозиційна платформа — За життя” може розраховувати на 5,74%.

Гранична похибка вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

Нагадаємо, екзит-пол: в Одесі Труханову доведеться боротися за крісло мера у другому турі.