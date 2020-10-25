Що українці відповіли на питання Зеленського: попередні результати опитування
Найменше українців підтримали створення "вільної економічної зони" на Донбасі
Найменше українців підтримали створення "вільної економічної зони" на Донбасі
Переважна більшість українців відповіли "так" на питання від президента Володимира Зеленського.
Про це передає RegioNews з посиланням дані екзит-полу соціологічної групи "Рейтинг", які були оприлюднені на телеканалі "Україна 24".
На питання від президента українці відповідали наступним чином:
- Довічне ув'язнення великим корупціонерам - 81%
- ВЕЗ Донбасу - 45%
- Скорочення Ради до 300 - 95%
- Легалізація канабісу в медичних цілях - 70%
- Гарантії Будапештського меморандуму - 78%
Нагадаємо, раніше стала відома кількість дільниць, біля яких проводилося опитування Зеленського.
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