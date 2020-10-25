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25 жовтня 2020, 21:00 9

Що українці відповіли на питання Зеленського: попередні результати опитування

25 жовтня 2020, 21:00 9
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Офіс президента
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Переважна більшість українців відповіли "так" на питання від президента Володимира Зеленського.

Про це передає RegioNews з посиланням дані екзит-полу соціологічної групи "Рейтинг", які були оприлюднені на телеканалі "Україна 24".

На питання від президента українці відповідали наступним чином:

- Довічне ув'язнення великим корупціонерам - 81%
- ВЕЗ Донбасу - 45%
- Скорочення Ради до 300 - 95%
- Легалізація канабісу в медичних цілях - 70%
- Гарантії Будапештського меморандуму - 78%

Нагадаємо, раніше стала відома кількість дільниць, біля яких проводилося опитування Зеленського.

вибори Україна опитування президент Місцеві вибори
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