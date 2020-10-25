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25 жовтня 2020, 11:00 6

Роман Гах заявив про факти фальсифікацій в Борщагівській ОТГ та закликав усіх прийти на вибори

25 жовтня 2020, 11:00 6
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На виборчих дільницях використовують технологію "мертвих душ"
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Кандидат на посаду голови Борщагівській ОТГ від партії "Слуга народу" Роман Гах заявив про факти фальсифікації місцевих виборів в громаді.

Про це Гах написав на власній сторінці в "Фейсбуці", опублікувавши відео фальсифікацій, повідомляє RegioNews.

"Стара влада очікувано фальсифікує вибори в Борщагівській ОТГ. Разом із земельною мафією. Завозять туристів, використовують технологію "мертвих душ". Йдуть голосувати завезені на автобусах люди, які не проживають в громаді", - написав він.

Єдиний спосіб запобігти цьому - йти на вибори. Ми захищаємо ваші голоси, але без вас - не переможемо", - підсумував Роман Гах.

Нагадаємо, сьогодні в Україні проходять місцеві вибори. У Борщагівській ОТГ спостерігачі від "Слуги народу" вже зафіксували численні порушення і спроби використовувати технології "мертвих душ" і "політичних туристів".

вибори порушення ОТГ виборці Гах Роман Борщагівка
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