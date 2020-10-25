Роман Гах заявив про факти фальсифікацій в Борщагівській ОТГ та закликав усіх прийти на вибори

На виборчих дільницях використовують технологію "мертвих душ"

На виборчих дільницях використовують технологію "мертвих душ"

Кандидат на посаду голови Борщагівській ОТГ від партії "Слуга народу" Роман Гах заявив про факти фальсифікації місцевих виборів в громаді.

Про це Гах написав на власній сторінці в "Фейсбуці", опублікувавши відео фальсифікацій, повідомляє RegioNews.

"Стара влада очікувано фальсифікує вибори в Борщагівській ОТГ. Разом із земельною мафією. Завозять туристів, використовують технологію "мертвих душ". Йдуть голосувати завезені на автобусах люди, які не проживають в громаді", - написав він.

Єдиний спосіб запобігти цьому - йти на вибори. Ми захищаємо ваші голоси, але без вас - не переможемо", - підсумував Роман Гах.

Нагадаємо, сьогодні в Україні проходять місцеві вибори. У Борщагівській ОТГ спостерігачі від "Слуги народу" вже зафіксували численні порушення і спроби використовувати технології "мертвих душ" і "політичних туристів".