Земельна мафія фальсифікує вибори у Борщагівській ОТГ за допомогою технології "політичні туристи" (ФОТО)

Групи виборців у зелених рукавичках підвозять автобусами до дільниць

Групи виборців у зелених рукавичках підвозять автобусами до дільниць

Фото: Facebook/zekomanda.borshchahivka

Земельна мафія та стара влада фальсифікують вибори у Борщагівській ОТГ. На двох виборчих дільницях спостерігачі від "Слуги народу" зафіксували використання технологій фальсифікації результатів виборів за допомогою так званих "політичних туристів".

Про це повідомляють спостерігачі від партії "Слуга народу", передає RegioNews.

Зокрема на виборчій дільниці №320620, що за адресою вул. Кооперативна 1 та №320621, по вул. Соборна 32 були зафіксовані організовані групи виборців, на яких були вдягнені зелені рукавиці.

Ці групи виборців підвозяться до дільниць, після чого вони йдуть отримувати бюлетень всі до одного зі столів.

Партія "Слуга народу" звертається до правоохоронних органів з закликом відреагувати на кричущі факти порушення чинного законодавства на місцевих виборах у Борщагівській ОТГ.

Раніше повідомлялось, що на половині з 17 дільниць Борщагівської ОТГ спостерігачі зафіксували порушення в перші півгодини після відкриття дільниць.