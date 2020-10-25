Стало відомо, як проводять опитування Зеленського біля виборчих дільниць

"Бюлетені" надруковані на аркушах А4, а замість урн – картонні коробки

"Бюлетені" надруковані на аркушах А4, а замість урн – картонні коробки

Фото: ДС

Паралельно з голосуванням на місцевих виборах в Україні проходить "загальнонаціональне опитування", ініційоване президентом Володимиром Зеленським.

Про це пише RegioNews з посиланням на видання "ДС" і телеграм-канали.

Біля виборчих дільниць працюють волонтери, переважна більшість з яких — молоді люди, інформує "ДС".

"Бюлетені" являють собою аркуші А4, на яких надруковано "П'ять запитань від президента України Володимира Зеленського". На аркушах немає жодного спеціального маркування та номерів.

В якості "урни" використовують картонні коробки, які також не мають ніякої спеціальної нумерації. Примітно, що волонтери одягнені в манішку з написом "5 запитань від президента", пише Telegram канал "Харків 1654".

Волонтери не говорять про те, яку соціологічну компанію вони представляють", — зазначає PavlovskyNews.

Нагадаємо, Разумков не взяв участь в опитуванні Зеленського .