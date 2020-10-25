Зеленський проголосував і пройшов президентський опитування
Президент з дружиною проголосували на столичній Оболоні
Президент з дружиною проголосували на столичній Оболоні
Президент Володимир Зеленський прибув з дружиною на голосування в Києві на Оболоні. Подружжя відвідало виборчу дільницю і взяли участь в опитуванні, ініційованому самим Володимиром Зеленським.
Про це пише RegioNews з посиланням на Інсайдер.
Волонтери, розповіли, що Зеленський на всі питання відповів ствердно.
На дільниці, куди прибув Зеленський, не обійшлося і без курйозів. Коли президент з дружиною йшли до ділянки, вибігла дівчина і задерла спідницю червоного кольору. На вивороті спідниці було написано Zexist. Волосся на лобку у неї пофарбоване в зелений колір.
Акція була двохсекундна, дівчину відразу заламала охорона президента.
Нагадаємо, Стало відомо, як проводять опитування Зеленського біля виборчих дільниць
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