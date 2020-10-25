10:01  25 жовтня
В Україні за добу виявили понад 6 тисяч нових хворих COVID-19
10:26  25 жовтня
Комітет виборців проведе власний екзитпол у Вінниці
12:19  25 жовтня
Аваков заявив, що всеукраїнське опитування Зеленського не порушує закон
UA | RU
UA | RU
25 жовтня 2020, 10:53 16

Зеленський проголосував і пройшов президентський опитування

25 жовтня 2020, 10:53 16
Читайте также на русском языке
Президент з дружиною проголосували на столичній Оболоні
Президент з дружиною проголосували на столичній Оболоні
Фото: Офіс президента України
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський прибув з дружиною на голосування в Києві на Оболоні. Подружжя відвідало виборчу дільницю і взяли участь в опитуванні, ініційованому самим Володимиром Зеленським.

Про це пише RegioNews з посиланням на Інсайдер.

Волонтери, розповіли, що Зеленський на всі питання відповів ствердно.

На дільниці, куди прибув Зеленський, не обійшлося і без курйозів. Коли президент з дружиною йшли до ділянки, вибігла дівчина і задерла спідницю червоного кольору. На вивороті спідниці було написано Zexist. Волосся на лобку у неї пофарбоване в зелений колір.

Акція була двохсекундна, дівчину відразу заламала охорона президента.

Нагадаємо, Стало відомо, як проводять опитування Зеленського біля виборчих дільниць

вибори Володимир Зеленський опитування президент голосування
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Місцеві вибори: члени комісій без масок, деякі дільниці не відкрилися
25 жовтня 2020, 10:49
Земельна мафія фальсифікує вибори у Борщагівській ОТГ за допомогою технології "політичні туристи" (ФОТО)
25 жовтня 2020, 10:45
Стало відомо, як проводять опитування Зеленського біля виборчих дільниць
25 жовтня 2020, 10:40
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Херсонщина перед вибором: прогнози та можливі конфігурації
Роман Гах: Стара влада готується до фальсифікацій. Вирішується доля Борщагівської ОТГ – або розвиток, або хаос
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Кирило Сазонов
Олександр Костенко
Всі блоги »