Зеленський проголосував і пройшов президентський опитування

Президент з дружиною проголосували на столичній Оболоні

Президент з дружиною проголосували на столичній Оболоні

Фото: Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський прибув з дружиною на голосування в Києві на Оболоні. Подружжя відвідало виборчу дільницю і взяли участь в опитуванні, ініційованому самим Володимиром Зеленським.

Про це пише RegioNews з посиланням на Інсайдер.

Волонтери, розповіли, що Зеленський на всі питання відповів ствердно.

На дільниці, куди прибув Зеленський, не обійшлося і без курйозів. Коли президент з дружиною йшли до ділянки, вибігла дівчина і задерла спідницю червоного кольору. На вивороті спідниці було написано Zexist. Волосся на лобку у неї пофарбоване в зелений колір.

Акція була двохсекундна, дівчину відразу заламала охорона президента.

Нагадаємо, Стало відомо, як проводять опитування Зеленського біля виборчих дільниць