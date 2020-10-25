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25 жовтня 2020, 09:10 149

У Борщагівській ОТГ на половині дільниць зафіксовані порушення законодавства (ФОТО)

25 жовтня 2020, 09:10 149
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На дільницях відсутні в повному обсязі стенди з інформацією про кандидатів
На дільницях відсутні в повному обсязі стенди з інформацією про кандидатів
Фото: з відкритих джерел
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На половині з 17 дільниць Борщагівської ОТГ спостерігачі зафіксували порушення в перші півгодини після відкриття дільниць.

Про це повідомляють спостерігачі від партії "Слуга народу", передає RegioNews.

Зокрема, на половині виборчих дільниць відсутні в повному обсязі стенди з інформацією про кандидатів, що є прямою вимогою Виборчого кодексу України.

Зафіксувавши факти порушень, спостерігачі "Слуги народу" звертаються з відповідними заявами до Національної поліції.

Раніше повідомлялось, що спостерігачі "Слуги народу" зафіксували перші порушення на місцевих виборах у Борщагівській ОТГ: три дільниці досі не відкриті.

Борщагівка ОТГ виборча дільниця порушення вибори
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