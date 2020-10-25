У Борщагівській ОТГ на половині дільниць зафіксовані порушення законодавства (ФОТО)

На дільницях відсутні в повному обсязі стенди з інформацією про кандидатів

На дільницях відсутні в повному обсязі стенди з інформацією про кандидатів

Фото: з відкритих джерел

На половині з 17 дільниць Борщагівської ОТГ спостерігачі зафіксували порушення в перші півгодини після відкриття дільниць.

Про це повідомляють спостерігачі від партії "Слуга народу", передає RegioNews. Зокрема, на половині виборчих дільниць відсутні в повному обсязі стенди з інформацією про кандидатів, що є прямою вимогою Виборчого кодексу України. Зафіксувавши факти порушень, спостерігачі "Слуги народу" звертаються з відповідними заявами до Національної поліції. Раніше повідомлялось, що спостерігачі "Слуги народу" зафіксували перші порушення на місцевих виборах у Борщагівській ОТГ: три дільниці досі не відкриті.

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