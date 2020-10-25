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25 октября 2020, 11:00 6

Роман Гах заявил о фактах фальсификаций в Борщаговской ОТГ и призвал всех прийти на выборы

25 октября 2020, 11:00 6
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На избирательных участках используют технологию "мертвых душ"
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Кандидат на должность главы Борщаговской ОТГ от партии "Слуга народа" Роман Гах заявил о фактах фальсификации местных выборов в общине.

Об этом Гах написал на собственной странице в "Фейсбуке", опубликовав видео фальсификаций, сообщает RegioNews.

"Старая власть ожидаемо фальсифицирует выборы в Борщаговской ОТГ. Вместе с земельной мафией. Завозят туристов, использующих технологию "мертвых душ". Идут голосовать завезенные на автобусах люди, которые не проживают в общине", - написал он.

Единственный способ избежать этого - идти на выборы. Мы защищаем ваши голоса, но без вас - не победим", - подытожил Роман Гах.

Напомним, сегодня в Украине проходят местные выборы. В Борщаговской ОТГ наблюдатели от "Слуги народа" уже зафиксировали многочисленные нарушения и попытки использовать технологии "мертвых душ" и "политических туристов".

выборы нарушения ОТГ избиратели Гах Роман Борщаговка
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