Роман Гах заявил о фактах фальсификаций в Борщаговской ОТГ и призвал всех прийти на выборы

На избирательных участках используют технологию "мертвых душ"

На избирательных участках используют технологию "мертвых душ"

Кандидат на должность главы Борщаговской ОТГ от партии "Слуга народа" Роман Гах заявил о фактах фальсификации местных выборов в общине.

Об этом Гах написал на собственной странице в "Фейсбуке", опубликовав видео фальсификаций, сообщает RegioNews.

"Старая власть ожидаемо фальсифицирует выборы в Борщаговской ОТГ. Вместе с земельной мафией. Завозят туристов, использующих технологию "мертвых душ". Идут голосовать завезенные на автобусах люди, которые не проживают в общине", - написал он.

Единственный способ избежать этого - идти на выборы. Мы защищаем ваши голоса, но без вас - не победим", - подытожил Роман Гах.

Напомним, сегодня в Украине проходят местные выборы. В Борщаговской ОТГ наблюдатели от "Слуги народа" уже зафиксировали многочисленные нарушения и попытки использовать технологии "мертвых душ" и "политических туристов".