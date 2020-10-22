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22 жовтня 2020, 18:32 3

Президент пояснив позитивні сторони створення вільної економічної зони на Донбасі

22 жовтня 2020, 18:32 3
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Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський вважає, що створення вільної економічної зони на Донбасі сприятиме залученню інвестицій у регіон і завершенню війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю чотирьом українським телеканалам, пише RegioNews із посиланням на пресслужбу президента.

"У мене є відчуття, що прийдуть туди великі гроші, які зможуть зробити все, щоб Донбас зростав. І це буде великий вплив на людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Вони будуть бачити, що жити у вільній Україні краще", - сказав президент.

Водночас президент наголосив, що можливість запровадження вільної економічної зони не стосується тимчасово окупованих територій Донбасу.

"Запровадити вільну економічну зону на окупованій території зараз неможливо. Ніхто не буде це робити. Це буде тоді, коли відбудеться деокупація, ми будемо контролювати кордон, це буде повністю наша територія, коли там будуть виведені всі війська", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, голова Донецької ОДА підтримав ідею президента про вільну економічну зону на Донбасі.

Донбас Офіс президента президент влада Інтерв'ю
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