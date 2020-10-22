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22 жовтня 2020, 18:51 4

Стала відома зарплата Єрмака та його заступників

22 жовтня 2020, 18:51 4
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Фото з відкритих джерел
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Найбільше в Офісі президента заробляє очільник апарату Олексій Дніпров, який був призначений ще Петром Порошенком і отримує щомісячну надбавку як фахівець з питань реформ.

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит видання УП, пише RegioNews.

За вересень 2020 року Дніпров заробив 113,9 тисячі гривень – це більше, ніж у будь-кого з керівництва відомства. Серед іншого, керівник апарату отримує сталу надбавку у 40,5 тисячі (у вересні – 36,8 тисячі) "за виконання особливо важливої роботи за посадою фахівця з питань реформ".

При цьому посадовий оклад чиновника за вересень склав 34,4 тисячі. Він отримав ще низку надбавок, зокрема, за ранг держслужбовця, вислугу років, роботу в умовах режимних обмежень, а також оплату відпустки, премію, перерахунок зарплати за серпень, відповідно до рішення Конституційного Суду.

З його доходу за вересень сплачено 22,2 тисячі гривень податків.

Інші працівники керівництва Офісу президента отримали значно менші зарплати.

Голова ОП Андрій Єрмак – 42,6 тисячі гривень (з них 8,3 тисячі сплачено податків).

Його перший заступник Сергій Трофімов – 38,99 тисяч гривень (заплачено 7,6 тисячі гривень податків).

Заступникам керівника Офісу заплатили такі суми:

Юрію Костюку – 34,4 тисячі гривень (з яких 6,7 тисяч податків)

Кирилу Тимошенку – 34,4 тисячі гривень (6,7 тисяч податків);

Андрію Смирнову – 35,1 тисячі гривень (6,8 тисячі податків);

Ігорю Жовкві – 42,3 тисячі гривень (8,2 тисячі податків);

Роману Машовцю – 41,8 тисячі гривень (8,1 тисячі податків);

Юлії Ковалів – 33,7 тисячі гривень (6,6 тисчі податків);

Юлії Соколовській – 38,3 тисячі гривень (7,5 тисячі податків);

Олегу Татарову – 36,5 тисячі гривень (7,3 тисячі податків).

До цих сум також входять як посадові оклади, від 15 до 18 тисяч гривень, так і надбавки і премії.

Нагадаємо, сьогодні ж стало відомо, хто з нардепів отримав найбільшу зарплату у вересні.

Андрій Єрмак зарплати Офіс президента Сергій Трофимов Кирило Тимошенко Олег Татаров
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