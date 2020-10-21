"Слуги народу" поїхали на Донбас: будуть спілкуватися з військовими та місцевими мешканцями

Нардепи масово публікують світлини про поїздку у своїх соцмережах

Нардепи масово публікують світлини про поїздку у своїх соцмережах

Фото: Facebook

Вранці 21 жовтня близько 100 нардепів із фракції партії "Слуга народу" виїхали з робочою поїздкою на Донбас - вона триватиме два дні.

Як передає RegioNews, про це повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

"Ми не будемо робити там засідання - це робоча поїздка депутатів. Участь у ній беруть близько ста членів фракції. Ми, коли приїдемо на місце, розділимося на менші групи по 10-12 людей, і цими групами поїдемо з конкретними бригадами на місця їхньої дислокації, де й будемо ночувати. Групи з депутатами будуть розтягнуті фактично по лінії фронту. Думаю, що охопимо і Донецьку, і Луганську області. Перебуватимемо на Донбасі два дні", - розповіла вона.

За її словами, під час поїздки парламентарі планують поспілкуватися як з військовослужбовцями, так і цивільними в тих населених пунктах, біля яких дислокуються бригади ЗСУ. Результати роботи планують обговорити на засіданні фракції вже після повернення до Києва.

Також Кравчук опублікувала світлину із потягу, на ній шестеро "слуг народу" їдуть на Донбас.

Водночас Кравчук пояснила, чому до цієї поїздки фракція долучилася не повним складом - цього завадив стан здоров'я деяких депутатів і передвиборча робота.

Це добровільна поїздка. Частина депутатів не поїхали за станом здоров‘я - хворіють або нещодавно перехворіли, або ж зайняті на виборах, оскільки є керівниками організацій, кураторами виборів", - пояснила вона.

Нагадаємо, раніше стали відомі подробиці поїздки "слуг народу" на Донбас.