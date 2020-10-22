Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Донецкую область

Он посещал Донбасс в этом месяце на День защитника Украины 14 октября

Он посещал Донбасс в этом месяце на День защитника Украины 14 октября

Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews. Известно, что Зеленский ознакомится с состоянием реализации программы "Большая стройка" в регионе. Также Президент примет участие в церемонии открытия спортивного объекта и обсудит с выдающимися украинскими спортсменами перспективы развития спорта в нашей стране", - говорится в сообщении. Напомним, 21 октября "Слуги народа" поехали на Донбасс: будут общаться с военными и местными жителями.

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