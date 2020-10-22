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22 октября 2020, 18:59 8

Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Донецкую область

22 октября 2020, 18:59 8
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Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Известно, что Зеленский ознакомится с состоянием реализации программы "Большая стройка" в регионе.

Также Президент примет участие в церемонии открытия спортивного объекта и обсудит с выдающимися украинскими спортсменами перспективы развития спорта в нашей стране", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 октября "Слуги народа" поехали на Донбасс: будут общаться с военными и местными жителями.

Донбасс Владимир Зеленский Офис президента Донецкая область визит
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