Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область
Он посещал Донбасс в этом месяце на День защитника Украины 14 октября
Он посещал Донбасс в этом месяце на День защитника Украины 14 октября
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.
Известно, что Зеленский ознакомится с состоянием реализации программы "Большая стройка" в регионе.
Также Президент примет участие в церемонии открытия спортивного объекта и обсудит с выдающимися украинскими спортсменами перспективы развития спорта в нашей стране", - говорится в сообщении.
Напомним, 21 октября "Слуги народа" поехали на Донбасс: будут общаться с военными и местными жителями.
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