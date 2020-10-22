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22 жовтня 2020, 17:37 20

Зеленський розповів, як держава буде передавати землю громадам

22 жовтня 2020, 17:37 20
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Планують реалізовувати різні способи передачі землі
Планують реалізовувати різні способи передачі землі
Фото: Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки у Волинську область обговорив із представниками ОТГ особливості передачі земель сільськогосподарського призначення з державної у комунальну власність.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

За словами президента, всі технічні процедури щодо передачі землі необхідно завершити до кінця цього року.

Він додав, що зараз є змога передати громадам трохи більше двох мільйонів гектарів земель.

Ми повинні всі ці землі відстоювати. Вони були державними - треба їх повертати і віддавати громадам. Громади мають довіряти державі - ми зацікавлені, щоб такий ресурс, який може поповнювати місцевий бюджет, справді використовували. І ці гроші від оренди землі витрачати на школи, садки, інфраструктуру і дороги", - заявив президент.

У свою чергу голова Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко повідомив, що Кабмін підготував проект розпорядження з процедурою передачі земель місцевим громадам, його планують прийняти на наступному тижні.

Нагадаємо, Зеленський на Чернігівщині підписав указ про передачу сільгоспземель у комунальну власність.

Володимир Зеленський економіка громада земля ОТГ
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