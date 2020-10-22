ЗМІ дізналися, які українські дороги віддадуть приватним власникам

В концесію планують передати перші шість автомобільних доріг у регіонах

В концесію планують передати перші шість автомобільних доріг у регіонах

Фото: flickr

В Україні планують реалізувати перші пілотні проекти із державно-приватного партнерства в автодорожній галузі, результатом яких стане передача в концесію деяких доріг.

Про це пише агентство "Інтерфакс-Україна" із посиланням на джерела в галузі, передає RegioNews.

Повідомляється, що в першу чергу для реалізації державно-приватного партнерства будуть запропоновані наступні дороги:

ділянка дороги М-03 від Борисполя до Полтави;

ділянка дороги М-06 від Києва до Рівного;

маршрут від Дніпра до Кривого Рогу і Миколаєва (М-04, Н-11);

маршрут Ягодин - Ковель - Луцьк (М-07, М-19);

маршрут Харків - Дніпро - Запоріжжя (М-29, M-04, M-18);

ділянка дороги М-14 від Херсона до Миколаєва.

Як пише видання, приватні інвестори беруть на себе зобов'язання оновлювати і розвивати існуючу дорогу, а з Дорожнього фонду будуть виділятися кошти на підтримку інвестора за умови дотримання ним усіх зобов'язань.

Замість справляння плати за проїзд планується, що інвестор буде заробляти за рахунок розвитку придорожньої інфраструктури: АЗС, закладів громадського харчування, рекламних площ і т.д”, - йдеться в повідомленні.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, реалізація цієї програми дозволить залучити понад 9 млрд доларів приватних інвестицій у відновлення і утримання більше 4500 кілометрів автомобільних доріг державного значення.

Першу програму державно-приватного партнерства в секторі автомобільних доріг планують презентувати 29 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, раніше СБУ попередила оборудку на будівництві доріг на Харківщині.