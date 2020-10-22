Зеленский рассказал, как государство будет передавать землю общинам

Планируется реализовывать различные способы передачи земли

Планируется реализовывать различные способы передачи земли

Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Волынскую область обсудил с представителями ОТГ особенности передачи земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

По словам президента, все технические процедуры по передаче земли необходимо завершить до конца этого года.

Он добавил, что сейчас есть возможность передать общинам чуть больше двух миллионов гектаров земель.

Мы должны все эти земли отстаивать. Они были государственными - надо их возвращать и отдавать общинам. Общины должны доверять государству - мы заинтересованы, чтобы такой ресурс, который может пополнять местный бюджет, действительно использовали. И эти деньги от аренды земли тратить на школы, садики, инфраструктуру и дороги", - заявил президент.

В свою очередь глава Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко сообщил, что Кабмин подготовил проект распоряжения с процедурой передачи земель местным общинам, его планируют принять на следующей неделе.

Напомним, Зеленский на Черниговщине подписал указ о передаче сельхозземель в коммунальную собственность.