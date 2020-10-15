Зеленський на Чернігівщині підписав указ про передачу сільгоспземель у комунальну власність

За його словами, без цього указу неможливо завершити децентралізацію

За його словами, без цього указу неможливо завершити децентралізацію

Офіс президента

Зеленський підписав указ під час візиту в Чернігівську область, інформує RegioNews.

За його словами, вже з 26 жовтня новостворені громади отримають землі в комунальну власність і зможуть використовувати кошти від землекористування для власного розвитку і добробуту.

"Є ключовий момент, без якого децентралізація не може бути завершена в Україні - це передача земель безпосередньо громадам. Сьогодні цей важливий крок буде зроблено. Сьогодні я підписую указ про заходи щодо передачі земель сільськогосподарського призначення з державної у комунальну власність", - сказав він.

Нагадаємо, раніше у "Слузі народу" пообіцяли завершити децентралізацію за вісім місяців.