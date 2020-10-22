Зеленський змінив керівників СБУ у трьох областях

Президент здійснив кадрові перестановки трьох регіональних управліннях спецслужби

Президент здійснив кадрові перестановки трьох регіональних управліннях спецслужби

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський змінив керівників Служби безпеки України в Криму, а також у Сумській та Волинській областях.

Відповідні укази оприлюднені на сайті Офісу президента, передає RegioNews.

Зеленський звільнив керівника Управління СБУ у Волинській області Павла Данюкова, який працював на цій посаді із листопада 2019 року, і призначив замість нього Миколу Лисенка.

Лисенко раніше працював першим заступником голови управління СБУ в Івано-Франківській області.

У Сумській області начальником управління СБУ став Руслан Григоренко замість Олега Салюка, який пропрацював на посаді з березня 2020 року.

Також Зеленський призначив начальником головного управління СБУ в Криму Олега Кулініча замість Євгена Нетужилова, який обіймав цю посаду із листопада 2019 року.

Крім того, згідно із указом президента, начальником департаменту оперативно-технічних заходів СБУ став Олексій Омельченко, а начальником департаменту господарського забезпечення спецслужби - Олександр Провоторов.

Нагадаємо, сьогодні, 22 жовтня президент Зеленський прибув на Волинь: що відвідає та з ким зустрінеться.