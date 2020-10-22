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22 жовтня 2020, 14:17 2

Зеленський змінив керівників СБУ у трьох областях

22 жовтня 2020, 14:17 2
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Президент здійснив кадрові перестановки трьох регіональних управліннях спецслужби
Президент здійснив кадрові перестановки трьох регіональних управліннях спецслужби
Фото: Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський змінив керівників Служби безпеки України в Криму, а також у Сумській та Волинській областях.

Відповідні укази оприлюднені на сайті Офісу президента, передає RegioNews.

Зеленський звільнив керівника Управління СБУ у Волинській області Павла Данюкова, який працював на цій посаді із листопада 2019 року, і призначив замість нього Миколу Лисенка.

Лисенко раніше працював першим заступником голови управління СБУ в Івано-Франківській області.

У Сумській області начальником управління СБУ став Руслан Григоренко замість Олега Салюка, який пропрацював на посаді з березня 2020 року.

Також Зеленський призначив начальником головного управління СБУ в Криму Олега Кулініча замість Євгена Нетужилова, який обіймав цю посаду із листопада 2019 року.

Крім того, згідно із указом президента, начальником департаменту оперативно-технічних заходів СБУ став Олексій Омельченко, а начальником департаменту господарського забезпечення спецслужби - Олександр Провоторов.

Нагадаємо, сьогодні, 22 жовтня президент Зеленський прибув на Волинь: що відвідає та з ким зустрінеться.

Володимир Зеленський Офіс президента призначення СБУ звільнення Волинська область
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