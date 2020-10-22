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22 жовтня 2020, 13:09 7

У Запоріжжі викрили екскерівництво Держгеокадастру на махінаціях із землею

22 жовтня 2020, 13:09 7
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Зловмисниками була розроблена схема виведення у приватну власність земельних ділянок сільгосппризначення
Зловмисниками була розроблена схема виведення у приватну власність земельних ділянок сільгосппризначення
Фото: СБУ
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У Запорізькій області Служба безпеки України викрила корупційну схему у сфері земельних відносин, організовану колишніми керівниками та діючими посадовцями ГУ Держгеокадастру.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що за "допомогою" колишніх підлеглих організатори підшукували клієнтам вільні земельні ділянки. Далі через підконтрольну фірму-ліцензіата ділки виготовляли необхідну технічну документацію та "гарантували" бізнесменам її безперешкодний розгляд і погодження у Держгеокадастрі.

Оперативниками спецслужби був задокументуваний факт вимагання 600 тисяч гривень з місцевого бізнесмена за виділення 28 га землі сільськогосподарського призначення.

Правоохоронці затримали одного із фігурантів у центрі Запоріжжя під час отримання частини коштів у розмірі 440 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів були вилучені чорнові записи, комп’ютерна техніка. У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди) КК України вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Раніше повідомлялось, що в Україні розікрали майже 8 мільйонів гектарів землі.

СБУ злочин гроші земля корупція Держгеокадастр
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