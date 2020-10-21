Справа Шеремета: Антоненку продовжили арешт до 19 грудня

Також продовжено цілодобовий домашній арешт Юлії Кузьменко та особисте зобов'язання Яні Дугарь

Також продовжено цілодобовий домашній арешт Юлії Кузьменко та особисте зобов'язання Яні Дугарь

Фото: Facebook

Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт фігуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка до 19 грудня.

Про це повідомила головуюча суддя Оксана Голуб, пише RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

Суддя задовольнила клопотання прокуратури і продовжила запобіжного заходу для усіх трьох обвинувачених.

У свою чергу захист просив відпустити Антоненка з-під варти, однак суд вирішив залишити його під арештом ще на 60 діб.

Рішення суду викликало невдоволення у присутніх в залі і суддя Голуб вирішила перенести процес на 17 листопада.

Тим часом під будівлею суду почалися сутички прихильників Антоненка з поліцією. Активісти запалили фаєри, поліція розпилила газ.

Спроби активістів перешкодити службовому авто відвезти Антоненка до СІЗО зазнали невдачі, машина виїхала з території суду.

Суд обирає запобіжний захід Антоненку у справі про вбивство Павла Шеремета На засіданні очікують розгляд зміни запобіжного заходу обвинуваченому Андрію Антоненку, який перебуває під вартою. Також планується завершення вступного слова сторін захисту. Опубліковано ТСН Середа, 21 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, 4 вересня суд обрав присяжних у справі про вбивство Шеремета. 28 вересня суд присяжних розпочав розгляд справи Шеремета, п'ятеро присяжних склали присягу.

28 вересня прокурор оголосив обвинувальний акт у справі Шеремета, підозрювані заявили, що не визнають свою вину.