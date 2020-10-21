На Черкащині погрожували вбивством кандидату на посаду голови ОТГ
Служба безпеки України викрила факт погрози вбивством одному із кандидатів на посаду голови Звенигородської об’єднаної територіальної громади та його близьким родичам.
Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.
Оперативники встановили, що місцевий мешканець через соцмережі надсилав постійні погрози кандидату через невдоволення його громадсько-політичною діяльністю.
Під час обшуків у квартирі зловмисника правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку і мобільний телефон з фактами підтвердження вчинення правопорушення.
Тривають процесуальні дії та розшукові заходи для встановлення та притягнення до відповідальності всіх можливих осіб, причетних до посягань на суб’єкта виборчого процесу.
Нагадаємо, сьогодні ж у Черкасах СБУ виявила привласнення бюджетних коштів на ремонті доріг.