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21 жовтня 2020, 19:23 4

На Черкащині погрожували вбивством кандидату на посаду голови ОТГ

21 жовтня 2020, 19:23 4
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Погрози надсилав місцевий мешканець, незадоволений діяльністю кандидата
Погрози надсилав місцевий мешканець, незадоволений діяльністю кандидата
Фото: СБУ
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Служба безпеки України викрила факт погрози вбивством одному із кандидатів на посаду голови Звенигородської об’єднаної територіальної громади та його близьким родичам.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Оперативники встановили, що місцевий мешканець через соцмережі надсилав постійні погрози кандидату через невдоволення його громадсько-політичною діяльністю.

Під час обшуків у квартирі зловмисника правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку і мобільний телефон з фактами підтвердження вчинення правопорушення.

Тривають процесуальні дії та розшукові заходи для встановлення та притягнення до відповідальності всіх можливих осіб, причетних до посягань на суб’єкта виборчого процесу.

Нагадаємо, сьогодні ж у Черкасах СБУ виявила привласнення бюджетних коштів на ремонті доріг.

Черкаська область ОТГ Кандидат голова убивство погрози СБУ
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