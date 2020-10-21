На Черкащині погрожували вбивством кандидату на посаду голови ОТГ

Погрози надсилав місцевий мешканець, незадоволений діяльністю кандидата

Погрози надсилав місцевий мешканець, незадоволений діяльністю кандидата

Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила факт погрози вбивством одному із кандидатів на посаду голови Звенигородської об’єднаної територіальної громади та його близьким родичам.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Оперативники встановили, що місцевий мешканець через соцмережі надсилав постійні погрози кандидату через невдоволення його громадсько-політичною діяльністю.

Під час обшуків у квартирі зловмисника правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку і мобільний телефон з фактами підтвердження вчинення правопорушення.

Тривають процесуальні дії та розшукові заходи для встановлення та притягнення до відповідальності всіх можливих осіб, причетних до посягань на суб’єкта виборчого процесу.

Нагадаємо, сьогодні ж у Черкасах СБУ виявила привласнення бюджетних коштів на ремонті доріг.