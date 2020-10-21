Дело Шеремета: Антоненко продлили арест до 19 декабря

Также продлены круглосуточный домашний арест Юлии Кузьменко и личное обязательство Яне Дугарь

Также продлены круглосуточный домашний арест Юлии Кузьменко и личное обязательство Яне Дугарь

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Шевченковский районный суд Киева продлил арест фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко до 19 декабря.

Об этом сообщила председательствующая судья Оксана Голуб, пишет RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Судья удовлетворила ходатайство прокуратуры и продлил меру пресечения для всех троих обвиняемых.

В свою очередь защита просила отпустить Антоненко из-под стражи, однако суд решил оставить его под арестом еще на 60 суток.

Решение суда вызвало недовольство у присутствующих в зале и судья Голуб решила перенести процесс на 17 ноября.

Тем временем под зданием суда начались столкновения сторонников Антоненко с полицией. Активисты зажгли файеры, полиция распылила газ.

Попытки активистов помешать служебному авто отвезти Антоненко в СИЗО потерпели неудачу, машина выехала с территории суда.

Суд избирает меру пресечения Антоненко в деле об убийстве Павла Шеремета На заседании ожидают рассмотрение изменения меры пресечения обвиняемому Андрею Антоненко, который находится под стражей. Также планируется завершение вступительного слова сторон защиты. Опубликовано ТСН Среда, 21 октября 2020 г.

Напомним 4 сентября суд выбрал присяжных по делу об убийстве Шеремета. 28 сентября суд присяжных начал рассмотрение дела Шеремета, пятеро присяжных приняли присягу.

28 сентября прокурор огласил обвинительный акт по делу Шеремета, подозреваемые заявили, что не признают свою вину.