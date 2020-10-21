Суд у справі Шеремета: активісти планують заблокувати суд

Ситуація під Шевченківським районним судом напружена

Ситуація під Шевченківським районним судом напружена

Фото: Цензор.НЕТ

Активісти та громадяни, які зібралися під Шевченківським судом підтримати обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка, погрожують перекрити виїзди із суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, передає RegioNews.

За словами активістів, вони будуть блокувати виїзди, якщо суд прийме рішення про продовження тримання Антоненка під вартою, і вимагають змінити йому запобіжний захід.

Мітингувальники збудували живий ланцюг і розмістили намет.

Організатори акції нагадують, що Андрій Антоненко перебуває під вартою вже 315 днів.

Засідання суду, де розглядають запобіжний захід Антоненко, досі триває.

Нагадаємо, 4 вересня суд обрав присяжних у справі про вбивство Шеремета. 28 вересня суд присяжних розпочав розгляд справи Шеремета, п'ятеро присяжних склали присягу.

28 вересня прокурор оголосив обвинувальний акт у справі Шеремета, підозрювані заявили, що не визнають свою вину.