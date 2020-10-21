Суд по делу Шеремета: активисты планируют заблокировать суд

Ситуация под Шевченковским районным судом напряженная

Ситуация под Шевченковским районным судом напряженная

Фото: Цензор.НЕТ

Активисты и граждане, собравшиеся под Шевченковским судом поддержать обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, угрожают перекрыть выезды из суда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, передает RegioNews.

По словам активистов, они будут блокировать выезды, если суд примет решение о продлении содержания Антоненко под стражей, и требуют изменить ему меру пресечения.

Митингующие выстроили живую цепь и разместили палатку.

Организаторы акции напоминают, что Андрей Антоненко находится под стражей уже 315 дней.

Заседание суда, где рассматривают меру пресечения Антоненко, идет до сих пор.

Напомним, 4 сентября суд выбрал присяжных по делу об убийстве Шеремета. 28 сентября суд присяжных начал рассмотрение дела Шеремета, пятеро присяжных приняли присягу.

28 сентября прокурор объявил обвинительный акт по делу Шеремета, подозреваемые заявили, что не признают свою вину.