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21 жовтня 2020, 16:52 3

У Миколаєві Нацкорпус зірвав зустріч Медведчука з прихильниками

21 жовтня 2020, 16:52 3
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Між противниками та прихильниками Медведчука виникали словесні перепалки
Між противниками та прихильниками Медведчука виникали словесні перепалки
Фото: nationalcorps
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У Миколаєві активісти Нацкорпусу зірвали зустріч голови політради партії “Опозиційна платформа – за життя” Віктора Медведчука із прихильниками.

Про це повідомляє агентство УНІАН, передає RegioNews.

Відомо, що зустріч мала відбутися в концертному залі ”Юність”, однак активісти створили живий ланцюг по периметру будівлі та не впускали всередину депутатів обласної та міської рад від ОПЗЖ.

Активісти тримали плакати із гаслами проти ОПЗЖ, між ними та прихильниками Медведчука періодично виникали словесні перепалки, але до бійок чи сутичок не доходило.

Громадський порядок на місці охороняли близько двох десятків поліцейських.

Проте Медведчук на зустріч не з’явився. Націоналісти закріпили принесені плакати на вікнах кіноконцертного залу, вшанували загиблих у АТО/ООС воїнів, запалили фаери та розійшлися”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше глава політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук розповів своєму куму Володимиру Путіну, що він і члени його сім’ї зробили щеплення від COVID-19 вакциною російського виробництва.

Миколаїв Нацкорпус Віктор Медведчук ОПЗЖ активісти Місцеві вибори
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