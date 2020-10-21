В следующем году на День Независимости состоится военный парад - Зеленский

Традицию проведения парада он отменил в 2019 году после избрания президентом

Традицию проведения парада он отменил в 2019 году после избрания президентом

Фото: Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о праздновании 30-й годовщины Независимости Украины, согласно которому, в 2021 году состоится военный парад.

Соответствующий текст указа появился на сайте Офиса президента, передает RegioNews.

Согласно тексту документа, организацию и проведение парада войск по случаю 30-й годовщины независимости Украины 24 августа 2021 года на улице Крещатик и на Майдане в Киеве возложили на Кабинет Министров.

Сообщается, что торжественные мероприятия пройдут с участием представителей органов государственной власти и местного самоуправления, иностранных государств, международных организаций, духовенства и общественности.

Министерству иностранных дел Украины: организовать приглашение к участию в торжествах по случаю 30-й годовщины независимости Украины представителей иностранных государств, дипломатического корпуса, международных организаций, украинской диаспоры", - говорится в указе Зеленского.

Напомним, в течении двух последних лет по решению Зеленского военный парад не производится. Ветераны, добровольцы и волонтеры организовывают свое шествие по Крещатику.