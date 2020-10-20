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20 жовтня 2020, 13:51 14

Зеленський заявив, що не задоволений роботою правоохоронних органів

20 жовтня 2020, 13:51 14
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За його словами, для боротьби проти корупції створені всі умови
За його словами, для боротьби проти корупції створені всі умови
Фото: Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що він не задоволений роботою правоохоронних органів, особливо у протидії корупції.

Про це він сказав у своєму посланні до Верховної Ради, передає RegioNews.

Я не маю права втручатися в їхню роботу, але маю право оцінити цю роботу. Моя оцінка - незадовільна", - заявив він під час виступу.

Зокрема, Зеленський назвав "самообманом та ілюзією" звіти правоохоронців про виконану роботу.

Запитайте у ста українців на вулиці, чи подолано корупцію? Чи відчули вони справедливість? Чи отримали справедливе покарання всі, хто грабував країну довгі роки? І сто з них засміються вам в обличчя", - заявив він.

На думку Зеленського, антикорупційним органам для роботи були створені всі умови.

Ми повернули кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Є можливість конфіскації незаконних активів. Повна оперативна незалежність НАБУ і САП, якої не було з 2015 року... Законодавчі, оперативні, матеріальні, психологічні умови ми створили. А реального результату немає", - зазначив глава держави.

Зеленський також заявив про готовність звільняти керівників правоохоронних органів, в тому числі міністрів.

Нагадаємо, 20 жовтня, президент Володимир Зеленський почав виступ у Верховній Раді щодо внутрішнього і зовнішнього становища країни.

Володимир Зеленський кримінальна справа Верховна Рада президент правоохоронці
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