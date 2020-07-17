Реформа, яка тривала шість років, вийшла на фінішну пряму – Андрій Клочко

Верховна Рада ухвалила урядову Постанову № 3650 про ліквідацію та утворення районів

Верховна Рада ухвалила урядову Постанову № 3650 про ліквідацію та утворення районів

Повідомляє RegioNews

Таким чином, з урахуванням останніх змін, прийнятих під час засідання Комітету ВР з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 15 липня, замість 490 районів буде створено 136 нових.

Коментуючи рішення парламенту, Голова Комітету ВР з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко заявив:

Реформа, яка тривала шість років, вийшла на фінішну пряму. Я щиро дякую народним депутатам, які підтримали цей важливий документ. Ми багато працювали над тим, щоб країна нарешті перестала жити в розбалансованій системі влади".

За його словами, з ухваленням цього документу вже 25 жовтня Україна зможе провести перші місцеві вибори на новій адміністративно-територіальній основі.

Це величезне досягнення і відповідальність водночас. Але я впевнений, що ми все зробили правильно. Під час роботи над документом ми дослухалися і до народних депутатів, і до експертів, і, звісно, до громад", – зазначив Андрій Клочко.

Він також зауважив, що потрібно нарешті відкинути сварки та звинувачення, а зосередитися на втіленні в життя відповідних змін.

Нагадаємо, що Рада проголосувала за суттєве зменшення районів в Україні