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19 жовтня 2020, 17:41 1

КСУ 20 жовтня продовжить розгляд справи про відповідальність за незаконне збагачення

19 жовтня 2020, 17:41 1
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Справа розглядатиметься за конституційним поданням 47 народних депутатів
Справа розглядатиметься за конституційним поданням 47 народних депутатів
Рixabay
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Велика палата Конституційного Суду України 20 жовтня продовжить розгляд справи щодо конституційності електронного декларування чиновників та посадових осіб, конституційності статті про незаконне збагачення та інших законів “антикорупційної платформи”.

Про це повідомляється на сайті КСУ, інформує RegioNews.

Зазначається, що засідання відбудеться о 10:00. Тоді ж Велика палата Конституційного Суду України на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розгляне справу за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України, зокрема:

  • "Про запобігання корупції";
  • "Про прокуратуру";
  • "Про Національне антикорупційне бюро України";
  • "Про Державне бюро розслідувань";
  • "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів";
  • Кримінального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України”.

Нагадаємо, що 8 жовтня Конституційний Суд оголосив перерву у пленарному засіданні у справі щодо розгляду конституційності електронного декларування чиновників та посадових осіб, конституційності статті про незаконне збагачення та інших законів "антикорупційної платформи”, через заяву про відвід голови КСУ Олександра Тупицького.

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