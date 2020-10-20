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20 жовтня 2020, 19:27 7

В Комітеті виборців назвали найбільш проблемні регіони на виборах

20 жовтня 2020, 19:27 7
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Фото: flickr
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За даними аналізу Комітету виборців України, найбільш проблемними регіонами на місцевих виборах стали Закарпаття та Одеська область.

Про це заявив голова Комітету виборців Олексій Кошель, передає RegioNews.

За його словами, під час аналізу враховували такі критерії, як факти підкупу, факти насилля і "виборчий туризм”.

На Закарпатті часто фіксують сітки по підкупу виборців та факти насилля, наприклад, у Вишківській ОТГ, внаслідок побиття помер кандидат в депутати від ОПЗЖ. На Одещині зафіксовані рекордні випадки виборчого туризму та механізми підкупу виборців”, - заявив Кошель.

За його словами, щоб уникнути масових порушень, Одещина та Закарпаття потребують посиленої уваги від журналістів, спостерігачів та правоохоронних органів.

Ключовою проблемою виборчого періоду є підкуп виборців. Це порушення фіксують у третині областей України. Найпоширеніша форма - роздача виборцям будь-яких продуктів, зокрема масок і дезінфекторів”, - додав Кошель.

Він зазначив, що брендовані маски з логотипом кандидата роздавали на Львівщині у Давидівській ОТГ, а також у Києві.

Нагадаємо, у ЦВК розповіли, де можна знайти списки кандидатів на місцевих виборах.

регіони Місцеві вибори Кандидат агітація КВУ підкуп виборців
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