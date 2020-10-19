Закон про добровільне об'єднання територіальних громад оскаржують в КСУ

До суду надійшло подання 51 народного депутата щодо конституційності деяких положень закону

До суду надійшло подання 51 народного депутата щодо конституційності деяких положень закону

Фото: з відкритих джерел

У понеділок, 19 жовтня, до Конституційного Суду України надійшло подання 51 народного депутата щодо відповідності Конституції положень пункту 6 частини першої статті 4, частини третьої статті 11 Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад".

Про це йдеться на сайті суду, передає RegioNews.

Суб’єкт права на конституційне подання вважає, що цей закон не відповідає низці статей Основного Закону, а "його правозастосування призводить до порушення гарантованих Конституцією засад організації місцевого самоврядування в Україні та звуження права територіальних громад на добровільне об’єднання".

Подання подала група з 51 нардепа - переважно депутатів від фракції "Опозиційна платформа - За життя".

Нагадаємо, що закон України "Про добровільне об' єднання територіальних громад" був схвалений Верховною Радою у 2015 році.

Раніше повідомлялось, що Рада схвалила закон про військово-цивільні адміністрації в ОТГ.