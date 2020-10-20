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20 октября 2020, 21:38 1

В Конституционном Суде обжаловали постановление о ликвидации районов в Украине

20 октября 2020, 21:38 1
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В Конституционный Суд поступило соответствующее представление
В Конституционный Суд поступило соответствующее представление
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українською мовою

49 народных депутатов направили в Конституционный Суд Украины представление о соответствии Основному закону постановления, которым Верховная Рада 17 июля ликвидировала 490 районов в Украине и создала вместо них 136.

Об этом сообщила пресс-служба КСУ, пишет RegioNews.

В ходатайстве указано, что постановление не отвечает ряду статей Основного закона Украины.

Суб'єкт права на конституционное представление считает, что для урегулирования вопроса территориального устройства постановлением, а не законом, Верховная Рада Украины хоть и действовала в пределах предоставленных ей полномочий, но не в образ, которого требует Конституция Украины", – указано в сообщении.


Также народные депутаты от "Батькивщины" Юлия Тимошенко и Сергей Власенко направили представление о о признании производства по этому делу неотложным.

В КСУ решают вопрос об открытии производства по делу, об этом 20 октября написала в Telegram представитель ВР в Конституционном Суде Ольга Совгиря.

Напомним, 17 июля Верховная Рада Украины втрое сократила число районов – с 490 до 136 (реформа, в частности, касается оккупированных Россией территорий Крыма и части Донбасса).

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