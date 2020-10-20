В Івано-Франківській області ЦВК сформувала новий склад виборчої комісії

Попередній склад був розформований через грубі порушення

Попередній склад був розформований через грубі порушення

Фото: ЦВК

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

Рішення прийняте у звʼязку з достроковим припиненням Комісією 19 жовтня 2020 року повноважень усього складу зазначеної ТВК”, - йдеться в повідомленні.

В ЦВК додали, що новий склад комісій було сформовано на основі відповідних подань місцевих організацій політичних партій у кількості 14 осіб.

Нагадаємо, 19 жовтня ЦВК достроково припинила повноваження Івано-Франківського обласного виборчкому.