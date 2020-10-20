18:29  20 октября
Избирательные участки Киева обеспечили масками и дезинфекторами – Кличко
18:54  20 октября
Председателя Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна шестой раз отстранили от должности
17:45  20 октября
Боевики обстреляли силы ООС возле Светлодарска и Майорска - штаб
UA | RU
UA | RU
20 октября 2020, 19:43 5

В Ивано-Франковской области ЦИК сформировала новый состав избирательной комиссии

20 октября 2020, 19:43 5
Читайте також українською мовою
Предидущий состав был расформирован из-за грубых нарушений
Предидущий состав был расформирован из-за грубых нарушений
Фото: ЦИК
Читайте також
українською мовою

Центральная избирательная комиссия во вторник, 20 октября сформировала новый состав Ивано-Франковской областной территориальной избирательной комиссии (ТИК).

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

Решение принято в связи с досрочным прекращением Комиссией 19 октября 2020 года полномочий всего состава указанной ТИК", - говорится в сообщении.

В ЦИК добавили, что новый состав комиссий был сформирован на основе соответствующих представлений местных организаций политических партий в количестве 14 человек.

Напомним, 19 октября ЦИК досрочно прекратила полномочия Ивано-Франковского областного избиркома.

Ивано-Франковск ЦИК комиссия Местные выборы ТИК
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Комитете избирателей назвали наиболее проблемные регионы на выборах
20 октября 2020, 19:27
ЦИК сменила состав Николаевского горизбиркома
20 октября 2020, 19:08
В ЦИК рассказали, где можно найти списки кандидатов на местных выборах
20 октября 2020, 18:11
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Прикарпатье
История николаевской ОПЗЖ. Как не нужно вести партийное строительство на местах, чтобы не растерять рейтинги
Все публикации »
Александр Костенко
Виктор Таран
Кирилл Сазонов
Все блоги »