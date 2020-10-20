В Ивано-Франковской области ЦИК сформировала новый состав избирательной комиссии

Предидущий состав был расформирован из-за грубых нарушений

Предидущий состав был расформирован из-за грубых нарушений

Фото: ЦИК

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

Решение принято в связи с досрочным прекращением Комиссией 19 октября 2020 года полномочий всего состава указанной ТИК", - говорится в сообщении.

В ЦИК добавили, что новый состав комиссий был сформирован на основе соответствующих представлений местных организаций политических партий в количестве 14 человек.

Напомним, 19 октября ЦИК досрочно прекратила полномочия Ивано-Франковского областного избиркома.