В Ивано-Франковской области ЦИК сформировала новый состав избирательной комиссии
Предидущий состав был расформирован из-за грубых нарушений
Предидущий состав был расформирован из-за грубых нарушений
Центральная избирательная комиссия во вторник, 20 октября сформировала новый состав Ивано-Франковской областной территориальной избирательной комиссии (ТИК).
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.
Решение принято в связи с досрочным прекращением Комиссией 19 октября 2020 года полномочий всего состава указанной ТИК", - говорится в сообщении.
В ЦИК добавили, что новый состав комиссий был сформирован на основе соответствующих представлений местных организаций политических партий в количестве 14 человек.
Напомним, 19 октября ЦИК досрочно прекратила полномочия Ивано-Франковского областного избиркома.
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