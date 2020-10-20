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20 жовтня 2020, 19:08 2

ЦВК змінила склад Миколаївського міськвиборчкому

20 жовтня 2020, 19:08 2
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Зокрема, комісія отримала нового голову
Зокрема, комісія отримала нового голову
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Центральна виборча комісія в черговий раз внесла зміни до складу Миколаївського міськвиборчкому.

Про це йдеться в постанові №400, опублікованому на сайті ЦВК, передає RegioNews.

Згідному з документом, ЦВК достроково припинила повноваження голови Миколаївської міської ТВК Тетяни Павлової, яка тепер стала простим членом комісії. Цю посаду тепер зайняв інший член комісії — Євген Бабков. Обидва представляють партію "Слуга народу".

Раніше Євген Бабков вже обіймав посаду голови міськвиборчкому, однак 20 серпня ЦВК призначила на цю посаду Тетяну Павлову. Бабков тоді залишився простим членом комісії.

У складі комісії також відбулися зміни. В міськвиборчком "повернулися" Марим Буряків та Ірина Домарацкая, які були виведені з її складу 8 жовтня. У цьому статусі вони замінили Ігоря Семенова і Анну Кучарову, які так і не прийняли присягу.

Нарешті представника "Батьківщини" Віктора Золотар змінив Ігор Панков, який представляє ту ж політичну силу.

Нагадаємо, вчора ЦВК достроково припинила повноваження Івано-Франківського обласного виборчкому.

Миколаїв ЦВК ТВК комісія вибори
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