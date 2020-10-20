У ЦВК розповіли, де можна знайти списки кандидатів на місцевих виборах

Це питання виборці задають найчастіше

Це питання виборці задають найчастіше

Фото: flickr

Списки кандидатів до місцевих рад на місцевих виборах можна знайти через чат-бот Центральної виборчої комісії.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

Два найпопулярніші питання останніх днів: 1. Де купити книгу "Справа Василя Стуса”? 2. Де шукати списки кандидатів? З першим, сподіваємось, ви розібрались. То де знайти кандидатів, які балотуються? У нашому чат-боті”, - повідомили в ЦВК.

Як розповіли в Комісії, щоб дізнатися списки кандидатів до тих рад, які цікавлять виборців, потрібно обрати область, район, а також посади, на які претендують кандидати.

Списки неповні, тому що інформацію до ЦВК передають територіальні комісії. На жаль, це не завжди оперативні дані. Зате найповніші, ніж деінде”, - пояснили в Комісії.

Нагадаємо, ЦВК запустила чат-бота про місцеві вибори, з його допомогою можна буде дізнатися практично всю інформацію про виборчий процес.

ЦВК достроково припинила повноваження Івано-Франківського обласного виборчкому.