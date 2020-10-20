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20 жовтня 2020, 10:42 7

Зеленський звертається з посланням до Верховної Ради (НАЖИВО)

20 жовтня 2020, 10:42 7
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Це традиційний щорічний виступ президента
Це традиційний щорічний виступ президента
Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський розпочав виступ у Верховній Раді щодо внутрішнього і зовнішнього стану країни.

Про це передає RegioNews.

На початку виступу президент заявив, що має намір розповісти, чого йому вдалося досягти за понад рік на посаді, а також про те, що ще потрібно зробити.

Раніше ЗМІ писали, що президент з трибуни парламенту закличе громадян дотримуватися вимог захисту від коронавірусної інфекції, зокрема тих, які, попри страшні щоденні цифри, або взагалі не носять захисні маски, або роблять це для галочки.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що жорсткий карантин в Україні буде введено при захворюваності коронавірусом у понад 9,5 тисяч випадків за добу.

президент
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