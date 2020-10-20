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20 жовтня 2020, 11:48 3

Зеленський наказав Кабміну презентувати стратегію економічного розвитку держави до 2030 року

20 жовтня 2020, 11:48 3
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Уряд вже провів повноцінний аудит держави
Уряд вже провів повноцінний аудит держави
Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кабінет міністрів провів повноцінний аудит держави. Його результати мають бути представлені протягом 2 тижнів.

Про це він заявив у ході свого послання до Верховної Ради, інформує RegioNews.

"Всі кризи минають, мине і ця. Ми вийдемо з неї сильнішими. Ми намагалися зрозуміти, що не так було зроблено в управлінні економікою за багато років і як це виправити", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що уряд провів повноцінний аудит держави і протягом двох тижнів представить його результат. Крім цього, президент зауважив, що уряд має найближчими тижнями презентувати план економічного розвитку держави.

"Я доручаю уряду врахувати важливі напрямки. І найголовніше – Україні потрібна повноцінна стратегія розвитку. Не на 2, 3, 5 років. Досить міряти розвиток України політичними каденціями. Нам потрібне чітке бачення, куди і чому має рухатись наша економіка до 2030 року", – сказав він.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський прибув до парламенту, де виступив зі зверненням до Верховної Ради щодо внутрішнього і зовнішнього стану країни.

Кабмін аудит Верховна Рада президент уряд
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