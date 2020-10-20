"Ніяких паперів": Зеленський анонсував перехід всіх державних послуг в онлайн

Також можливість голосувати онлайн має з'явитись вже на наступних президентських виборах

Також можливість голосувати онлайн має з'явитись вже на наступних президентських виборах

Фото: з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський заявив, що 2021 рік стане початком входження країни в режим пейперлес (paperless - сервіс обміну документами в електронній формі), який стосуватиметься всіх державних органів.

Про це він заявив у ході свого послання до Верховної Ради, передає RegioNews.

Ніяких паперів. Це стосується всіх державних органів, і щонайважливіше - жодна державна установа не зможе вимагати від українців жодних довідок, витягів чи інших нескінченних папірців, необхідних для отримання державних послуг. Наша мета на найближчі роки - сто відсотків державних послуг онлайн", - підкреслив він.

Зеленський зазначив, що на наступних президентських виборах громадяни повинні мати можливість, за бажанням - голосувати в Інтернеті.

За його словами, "цифрова країна - це не лише зручно, але це країна, де бюрократія та корупція стануть нетиповим явищем".

Президент наголосив, що Україна стала першою країною у світі, що має цифровий паспорт, за допомогою якого можна подорожувати або відкрити банківський рахунок онлайн.

Зеленський зазначив, що минулого місяця підписав Указ про створення сприятливих умов для розвитку ІТ-індустрії. За його словами, Україна продовжує працювати над створенням віртуальної економічної зони "ДіяCity" зі спеціальним податковим, фінансовим і правовим режимом для IT-компаній.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Кабінет міністрів провів повноцінний аудит держави. Його результати мають бути представлені протягом 2 тижнів.