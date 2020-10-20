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20 октября 2020, 13:51 14

Зеленский заявил, что не доволен работой правоохранительных органов

20 октября 2020, 13:51 14
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По его словам, для борьбы против коррупции созданы все условия
По его словам, для борьбы против коррупции созданы все условия
Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не доволен работой правоохранительных органов, особенно в противодействии коррупции.

Об этом он сказал в своем послании к Верховной Раде, передает RegioNews.

Я не имею права вмешиваться в их работу, но имею право оценить эту работу. Моя оценка - неудовлетворительная", - заявил он во время выступления.

В частности, Зеленский назвал "самообманом и иллюзией" отчеты правоохранителей о проделанной работе.

Спросите у ста украинцев на улице, преодолена ли коррупция? Почувствовали они справедливость? Получили справедливое наказание все, кто грабил страну долгие годы? И сто из них засмеются вам в лицо", - заявил он.

По мнению Зеленского, антикоррупционным органам для работы были созданы все условия.

Мы вернули уголовную ответственность за незаконное обогащение. Есть возможность конфискации незаконных активов. Полная оперативная независимость НАБУ и САП, которой не было с 2015 года ... Законодательные, оперативные, материальные, психологические условия мы создали. А реального результата нет", - отметил глава государства.

Зеленский также заявил о готовности увольнять руководителей правоохранительных органов, в том числе министров.

Напомним, 20 откября, президент Владимир Зеленский начал выступление в Верховной Раде относительно внутреннего и внешнего положения страны.

Владимир Зеленский уголовное дело Верховная Рада президент правоохранители
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