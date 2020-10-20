Зеленский заявил, что не доволен работой правоохранительных органов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не доволен работой правоохранительных органов, особенно в противодействии коррупции.
Об этом он сказал в своем послании к Верховной Раде, передает RegioNews.
Я не имею права вмешиваться в их работу, но имею право оценить эту работу. Моя оценка - неудовлетворительная", - заявил он во время выступления.
В частности, Зеленский назвал "самообманом и иллюзией" отчеты правоохранителей о проделанной работе.
Спросите у ста украинцев на улице, преодолена ли коррупция? Почувствовали они справедливость? Получили справедливое наказание все, кто грабил страну долгие годы? И сто из них засмеются вам в лицо", - заявил он.
По мнению Зеленского, антикоррупционным органам для работы были созданы все условия.
Мы вернули уголовную ответственность за незаконное обогащение. Есть возможность конфискации незаконных активов. Полная оперативная независимость НАБУ и САП, которой не было с 2015 года ... Законодательные, оперативные, материальные, психологические условия мы создали. А реального результата нет", - отметил глава государства.
Зеленский также заявил о готовности увольнять руководителей правоохранительных органов, в том числе министров.
Напомним, 20 откября, президент Владимир Зеленский начал выступление в Верховной Раде относительно внутреннего и внешнего положения страны.