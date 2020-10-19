56 чинних нардепів балотуються на місцевих виборах — ОПОРА

Жоден нардеп не захотів стати депутатом сільської або селищної ради

Жоден нардеп не захотів стати депутатом сільської або селищної ради

Фото: flickr

56 чинних народних депутатів балотуються на посади міських голів та до місцевих рад різних рівнів.

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає RegioNews.

За даними активістів, найбільше серед нардепів кандидатів у депутати обласних рад – 36 осіб, до міських рад балотуються 18 осіб, а до районних – лише чотири.

Однак ніхто із народних депутатів не бажає стати депутатом сільської або селищної ради.

У випадку балотування до міських та районних рад усі чинні народні депутати висунуті першими кандидатами у виборчих списках, а для обласних рад цей показник складає 86%.

Таким чином, переважна більшість народних депутатів, які балотуються, будуть зазначені як лідери політичних сил у виборчому бюлетені (а дехто навіть у кількох, оскільки балотується до двох рад)", - йдеться в повідомленні.

По чотири народних депутати балотується до Волинської та Одеської обласних рад, по три - до Вінницької, Львівської та Хмельницької. Ще 15 народних обранців вирішили поборотись за посаду міського голови.

Більшість народних депутатів, які балотуються до місцевих рад та на пост міського голови, є членами депутатської групи "За майбутнє” – 20 осіб (або 83,3% від усіх членів групи у парламенті).

Ще 9 народних обранців представляють "Опозиційну платформу – За життя”, 7 парламентарів є членами фракції "Слуга народу”, по п’ять висуванців у місцеві ради мають депутатська група "Довіра” та "Європейська Солідарність”, чотири є членами ВО "Батьківщина”, двоє – "Голосу”, а ще чотири не входять до жодної фракції.

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