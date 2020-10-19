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19 жовтня 2020, 17:50 6

56 чинних нардепів балотуються на місцевих виборах — ОПОРА

19 жовтня 2020, 17:50 6
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Жоден нардеп не захотів стати депутатом сільської або селищної ради
Жоден нардеп не захотів стати депутатом сільської або селищної ради
Фото: flickr
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56 чинних народних депутатів балотуються на посади міських голів та до місцевих рад різних рівнів.

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає RegioNews.

За даними активістів, найбільше серед нардепів кандидатів у депутати обласних рад – 36 осіб, до міських рад балотуються 18 осіб, а до районних – лише чотири.

Однак ніхто із народних депутатів не бажає стати депутатом сільської або селищної ради.

У випадку балотування до міських та районних рад усі чинні народні депутати висунуті першими кандидатами у виборчих списках, а для обласних рад цей показник складає 86%.

Таким чином, переважна більшість народних депутатів, які балотуються, будуть зазначені як лідери політичних сил у виборчому бюлетені (а дехто навіть у кількох, оскільки балотується до двох рад)", - йдеться в повідомленні.

По чотири народних депутати балотується до Волинської та Одеської обласних рад, по три - до Вінницької, Львівської та Хмельницької. Ще 15 народних обранців вирішили поборотись за посаду міського голови.

Більшість народних депутатів, які балотуються до місцевих рад та на пост міського голови, є членами депутатської групи "За майбутнє” – 20 осіб (або 83,3% від усіх членів групи у парламенті).

Ще 9 народних обранців представляють "Опозиційну платформу – За життя”, 7 парламентарів є членами фракції "Слуга народу”, по п’ять висуванців у місцеві ради мають депутатська група "Довіра” та "Європейська Солідарність”, чотири є членами ВО "Батьківщина”, двоє – "Голосу”, а ще чотири не входять до жодної фракції.

Нагадаємо, На місцевих виборах у Полтаві випустили "соцопитування" від імені померлого півроку тому соціолога

Місцеві вибори депутати Верховна Рада Кандидат облрада райрада
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