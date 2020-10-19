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19 жовтня 2020, 08:44 12

Перший заступник голови ОП Сергій Трофімов повідомив про створення сім'ї

19 жовтня 2020, 08:44 12
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На святкування він планує покликати друзів і знайомих після того, як буде знято карантин
На святкування він планує покликати друзів і знайомих після того, як буде знято карантин
Фото: t.me/Trofimov_pro
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Перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов розповів, що напередодні одружився і відмітив створення сім'ї в тісному сімейному колі.

Як передає RegioNews, про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Вчора був довгий, але щасливий день. Ми з Настею стали чоловіком і дружиною перед людьми і перед Богом. В цей день у Свято-Пантелеймонівському монастирі ми дали один одному обітницю "завжди бути разом у радості і горі", - повідомив Трофімов.

Як він зазначив, після вінчання створення сім'ї відсвяткували в тісному сімейному колі. Всіх друзів і знайомих планують запросити на святкування, коли коронавірус відступить і карантин буде знято.

Що стосується вчорашньої "хвилі" в ЗМІ з моїми фото в церкві, скажу тільки одне: не шукайте чорну кішку в темній кімнаті, не ставайте жертвою інформаційних маніпуляцій і тих, хто не розбирається в тому, про що пише...", - додав політик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов пояснив, чому вірить в успіх уряду Шмигаля.

Офіс президента свято Сергій Трофимов церква весілля
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