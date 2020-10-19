У Міносвіти розповіли, як будуть підвищувати зарплати вчителям до 2021 року

Цей процес буде відбуватися у два етапи

Цей процес буде відбуватися у два етапи

Фото: flickr

Упродовж 2021 року зарплати вчителів у закладах загальної середньої освіти будуть зростати у січні та в липні.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України, передає RegioNews.

Рівень заробітної плати працівників галузі освіти у 2021 році буде підвищений у два етапи: у січні та в липні. Такі зміни передбачені в проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік”, - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними МОН, із липня 2021 року посадовий оклад вчителів буде майже на 30% вищий, аніж станом на вересень 2020 року.

Відповідно до проекту Держбюджету-2021, з січня рівень посадового окладу підвищиться до 4 тис. 859 грн, з липня 2021-го – до 5 тис. 265 грн”, - додали в міністерстві.

Передбачається, що посадовий оклад вчителя I категорії з січня 2021 року збільшиться до 6 тисяч 061 грн, з липня 2021 року – до 6 тисяч 567 грн.

У вчителя вищої категорії закладу загальної середньої освіти в січні 2019 року посадовий оклад становив 4 тис. 649 грн. У вересні цього року оклад збільшився до 5 тис. 385 грн. Із січня 2021 року він становитиме 6 тис. 461 грн, з липня 2021 року – 7 тис. 001 грн”, - повідомили в Міносвіти.

У відомстві зазначили, що із урахуванням надбавок за вислугу років (близько 20%, для молодих вчителів – 10%), престижність праці (5-30%) та інших доплат (винагороду за сумлінну працю, кошти на оздоровлення тощо) можна вирахувати фактичну заробітну плату вчителя.

Нагадаємо, у Раді заявили, що дитячі сади і початкову школу з листопада закривати не будуть навіть при найгіршому сценарії.