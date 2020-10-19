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19 октября 2020, 16:19 4

В Минобразования рассказали, как будут повышать зарплаты учителям до 2021 года

19 октября 2020, 16:19 4
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Этот процесс будет происходить в два этапа
Этот процесс будет происходить в два этапа
Фото: flickr
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В течение 2021 года зарплаты учителей в учреждениях общего среднего образования будут расти в январе и в июле.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины, передает RegioNews.

Уровень заработной платы работников области образования в 2021 году будет повышен в два этапа: в январе и в июле. Такие изменения предусмотрены в проекте Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", - говорится в сообщении.

Согласно данным МОН, с июля 2021 года должностной оклад учителей будет почти на 30% выше, чем по состоянию на сентябрь 2020 года.

Согласно проекту Госбюджета-2021, с января уровень должностного оклада повысится до 4 тыс. 859 грн, с июля 2021-го - до 5 тыс. 265 грн", - добавили в министерстве..

Предполагается, что должностной оклад учителя I категории с января 2021 года увеличится до 6 тысяч 061 грн, с июля 2021 года - до 6 тысяч 567 грн.

В учителя высшей категории заведения общего среднего образования в января 2019 года должностной оклад составлял 4 тыс. 649 грн. В сентябре этого года оклад увеличился до 5 тыс. 385 грн. С января 2021 он составит 6 тыс. 461 грн, с июля 2021 - 7 тыс. 001 грн", - сообщили в Минобразования.

В ведомстве отметили, что с учетом надбавок за выслугу лет (около 20%, для молодых учителей - 10%), престижность труда (5-30%) и других доплат (вознаграждение за добросовестный труд, средства на оздоровление и т.д.) можно вычислить фактическую заработную плату учителя.

Напомним, в Раде заявили, что детские сады и начальную школу с ноября закрывать не будут даже при худшем сценарии.

образование учителя зарплаты Министерство бюджет
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