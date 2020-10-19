09:49  19 жовтня
В Україні кількість інфікованих COVID-19 сягнула вже понад 300 тисяч осіб
10:36  19 жовтня
Сьогодні останній день для зміни даних виборця - ЦВК
13:51  19 жовтня
Київ самостійно розгорне ліжко-місця для лікування хворих COVID-19 - Кличко
UA | RU
UA | RU
19 жовтня 2020, 11:35 5

Разумков сказав, коли Рада розгляне проект держбюджету на 2021 рік

19 жовтня 2020, 11:35 5
Читайте также на русском языке
Спікер ВР закликав нардепів не допустити "бюджетної ночі"
Спікер ВР закликав нардепів не допустити "бюджетної ночі"
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент розгляне проєкт державного бюджету на 2021 рік 3 листопада. Нардепи розглянуть законопроєкт у першому читанні.

Про це він сказав у ході засідання погоджувальної ради, інформує RegioNews.

"З 3 листопада ми зможемо розглянути цей законопроєкт. Хотів би звернутися і до профільного комітету, і до інших комітетів, і до уряду. Оперативно доопрацювати проєкт бюджету на 2021 рік, щоб ми скоротили строки при підготовці його і ухваленні", - зазначив спікер ВР.

Разумков закликав нардепів не допустити "бюджетної ночі".

Раніше у фракції "Слуга народу" заявляли, що парламент зможе розглянути державний бюджет на 2021 рік не раніше листопада. Багато нардепів з профільного комітету хворіють і перебувають на самоізоляції.

Нагадаємо, 16 жовтня Комітет Ради не розглянув Держбюджет-2021 через відсутність кворуму.

Україна бюджет нардепи Верховна Рада парламент
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Історія миколаївської ОПЗЖ. Як не потрібно вести партійне будівництво на місцях, щоб не розгубити рейтинги
Харківська облрада. П'ять років безрезультатної "дрочки" під керівництвом Скоробогача
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »