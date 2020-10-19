Разумков сказав, коли Рада розгляне проект держбюджету на 2021 рік

Спікер ВР закликав нардепів не допустити "бюджетної ночі"

Спікер ВР закликав нардепів не допустити "бюджетної ночі"

Фото з відкритих джерел

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент розгляне проєкт державного бюджету на 2021 рік 3 листопада. Нардепи розглянуть законопроєкт у першому читанні.

Про це він сказав у ході засідання погоджувальної ради, інформує RegioNews.

"З 3 листопада ми зможемо розглянути цей законопроєкт. Хотів би звернутися і до профільного комітету, і до інших комітетів, і до уряду. Оперативно доопрацювати проєкт бюджету на 2021 рік, щоб ми скоротили строки при підготовці його і ухваленні", - зазначив спікер ВР.

Разумков закликав нардепів не допустити "бюджетної ночі".

Раніше у фракції "Слуга народу" заявляли, що парламент зможе розглянути державний бюджет на 2021 рік не раніше листопада. Багато нардепів з профільного комітету хворіють і перебувають на самоізоляції.

Нагадаємо, 16 жовтня Комітет Ради не розглянув Держбюджет-2021 через відсутність кворуму.