Разумков сказав, коли Рада розгляне проект держбюджету на 2021 рік
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент розгляне проєкт державного бюджету на 2021 рік 3 листопада. Нардепи розглянуть законопроєкт у першому читанні.
Про це він сказав у ході засідання погоджувальної ради, інформує RegioNews.
"З 3 листопада ми зможемо розглянути цей законопроєкт. Хотів би звернутися і до профільного комітету, і до інших комітетів, і до уряду. Оперативно доопрацювати проєкт бюджету на 2021 рік, щоб ми скоротили строки при підготовці його і ухваленні", - зазначив спікер ВР.
Разумков закликав нардепів не допустити "бюджетної ночі".
Раніше у фракції "Слуга народу" заявляли, що парламент зможе розглянути державний бюджет на 2021 рік не раніше листопада. Багато нардепів з профільного комітету хворіють і перебувають на самоізоляції.
Нагадаємо, 16 жовтня Комітет Ради не розглянув Держбюджет-2021 через відсутність кворуму.