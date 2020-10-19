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19 жовтня 2020, 10:13 7

Стало відомо, чи підуть в Україні діти у школу з листопада

19 жовтня 2020, 10:13 7
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У Раді вважають, що діти не можуть займатися дистанційно
У Раді вважають, що діти не можуть займатися дистанційно
Рixabay
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У Раді заявили, що дитячі сади і початкову школу з листопада закривати не будуть навіть при найгіршому сценарії. Це погодили з Міністерством освіти і науки та МОЗ.

Про це в коментарі "РБК-Україна" повідомив голова парламентського комітету з питань науки і освіти Сергій Бабак, інформує RegioNews.

Бабак вважає, що діти не можуть займатися дистанційно.

"Тому що діти не можуть займатися дистанційно - у них ще немає самосвідомості такого рівня, щоб вони могли самоорганізуватися. Ці дві ланки повинні працювати", - заявив він.

Діти повернуться до школи, якщо епідситуація буде дозволяти. В іншому випадку - вони будуть тимчасово переведені на дистанційне навчання.

Нардеп додав, що все буде на рівні рекомендацій від уряду залежно від "карантинних" зон. Далі рішення буде за місцевою владою.

Нагадаємо,13 жовтня під час засідання український уряд рекомендував ввести осінні канікули для школярів з 15 жовтня.

коронавірус Україна карантин школа навчання
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